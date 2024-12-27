Hakkari'de korku dolu anlar... 10 yolcu ölümden döndü!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:41

Yüksekova-Van kara yolunda bulunan Yeni köprü mevkiinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; İzgar Düzen'in yönetimindeki 30 D 1017 plakalı yolcu minibüsü, seyir halinde olduğu sırada dağdan kopan kaya parçaları aracın ön camına düştü. Yaşanan olay yürekleri ağza getirirken, araç içinde bulunan 10 yolcu ölümden döndü.

“TÜNELLER ACİLEN GEÇİŞLERE AÇILMALI”

Yaşanan duruma tepki gösteren Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, “Yüksekova-Hakkari arası yolcu taşımacılığı yapan içinde 10 yolcu bulunan servis aracına Yeniköprü mevkinde dağdan kopan taşların düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Hemen hemen her gün dağdan kopan bu taşlar hem vatandaşların hemde servisçi esnafımızın can gövenliği açısından çok tehlike arz etmektedir. vatandaşların ve servisçi esnafımızın güvenliği açısından biran önce Tünellerden geçişlerin verilmesi gerektiğini belirtmek isteriz” dedi.