Hakkari'de kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis: Savunma yapmak da tahliye olmak da istemiyorum

27 Aralık 2022 Salı, 23:30

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 5 sanık ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmada sanık polis A.K. savunmasını huzurda yapmak istediğini belirterek, "Şu an için savunma yapmak istemiyorum. Tahliye olmak da istemiyorum. Ben adil yargılanarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart'ta tutuklanmıştı.