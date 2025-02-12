Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:45

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:45

Yüksekova-Van yolu Akçalı köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAJ 324 plakalı kamyonetle 34 BOH 876 plakalı marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



