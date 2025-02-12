Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yüksekova-Van yolu Akçalı köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAJ 324 plakalı kamyonetle 34 BOH 876 plakalı marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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