Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yüksekova ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:45

Yüksekova-Van yolu Akçalı köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAJ 324 plakalı kamyonetle 34 BOH 876 plakalı marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Etiketler: #kaza #Kamyonet #otomobil #hakkari

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