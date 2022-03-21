Hakkari'de polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. Polis memuru gözaltına alındı.
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili şüpheli polis memuru gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları da gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.
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