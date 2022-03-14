Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi: 'Bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan!'
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü. Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri "Bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi. Polis engeline maruz kalan doktorlar, çelenkleri anıtı çevreleyen bariyerlerin önüne bıraktı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu.
89 YAŞINDAKİ DR. KÖKSAL YERE DÜŞTÜ
Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlara polis sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.
"UTAN ERDOĞAN!"
ÇELENK, BARİYERLERE BIRAKILDI
Polisin engeline maruz kalan doktorlar, protesto amacıyla, çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Bugün burada, 14 Mart'ın 102'nci yıldönümünde, her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren,14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyetle buraya geldik. Bize, 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok, ancak konuşamazsınız' denildi. Biz, konuşamadığımız bir yerde, böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.
HAKLARI İÇİN GREVDELER
Sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanması için bugün ve yarın tüm ülkede grevde olacaklarını duyurdu. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu 10 sağlık örgütünün çağrısıyla yapılacak eylem kapsamında, hiçbir sağlık kurumunda acil sağlık hizmetleri dışında hizmet verilmeyecek.
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