Fazıl Say'dan, hekimlere yönelik polis müdahalesine tepki: 'Yeter, cahiller! Gidin artık!'

15 Mart 2022 Salı, 12:52

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri, aylardan beri ekonomik ve özlük haklar, etkin bir sağlıkta şiddet yasası, çalışma koşullarına dair iyileştirmeler, 5 dakika muayene dayatmasının sonlandırılması, tıp fakültelerindeki eğitimin niteliğinin artırılması gibi çeşitli taleplerle iş bıraktı.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyelerine ise polis müdahale etti; müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü. Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri "Bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi. Polis engeline maruz kalan doktorlar, çelenkleri anıtı çevreleyen bariyerlerin önüne bıraktı.

'YETER! GİDİN ARTIK!'

Sağlık emekçilerine yönelik polisin sert müdahalesine ve Köksal'ın yere düşürülmesine siyasetçi, gazeteci ve sanatçılardan tepki gelirken; ünlü piyanist Fazıl Say da, yaşananlar sonrası sessizliğini bozdu. Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu müdahaleye ve polisin genel olarak toplumsal olaylardaki tutumuna tepki gösterdi.

Ünlü piyanist, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Dünya kadınlar gününde kadınlarımıza itiş kakışlar, yasaklar. Dünya Sağlık Çalışanları gününde 80 küsür yaşındaki doktorumuzu iteleyip yere düşürmeceler. Tepkiler… Ekonomistlere, sanatçılara tehdit, hakaret.. Orada yasak, burada şiddet. Yeter! Cahiller! Gidin artık!"