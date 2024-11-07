Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 92 kilo metamfetamin yakalandı!
Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir otomobili durdurup, arama yaptı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Yapılan aramada otomobilin taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücünün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.
Etiketler: #hakkari #Metamfetamin #uyuşturucu #sürücü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- 'Bu bizim hayalimizdi'
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- Belediyelerden hastane adımı