Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 92 kilo metamfetamin yakalandı!

Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 92 kilo metamfetamin yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 08:15

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir otomobili durdurup, arama yaptı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yapılan aramada otomobilin taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücünün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.


Etiketler: #hakkari #Metamfetamin #uyuşturucu #sürücü

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