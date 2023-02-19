Hakkı Kılınç tahliye oldu
28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç (83) dün akşam tahliye edildi.
Hem deprem felaketi hem yedi komutanın içeride kalması nedeniyle karmaşık duygular içinde olduklarını söyleyen Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç, “Tek tesellimiz, sağlık durumunun acil müdahale aşamasına geldiğini bildiğimiz babamızın bu sürece başlayacak olması” dedi.
Destek veren herkese teşekkür eden Kılınç, “Babam bu süreci dayanılır kılanın ‘dostların selamı’ olduğunu söyledi. En son bu kadar tebriği terfi ettiğinde almıştık. Toplumun bu tepkisinin bir anlamı vardır elbet” dedi. Yaşanan sürecin tutuklu yakınlarını da aile haline getirdiğini vurgulayan oğul Kılınç, “Tutuklu yakınları bu karara sevindikçe bizim içimiz acıdı, şu an yarımız” diye konuştu.
TUTUKLU SAYISI 7’YE DÜŞTÜ
Ağır sağlık sorunları bulunan Kılınç, 5 Ocak’taki açık görüş sırasında üç kere bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası Kılınç, Adli Tıp’a sevk edilirken avukatı aracılığıyla infaz savcısı tarafından 11 Ocak’ta tahliye kararı hazırlandığı belirtilmiş ancak bir gelişme yaşanmamıştı. Kılınç’ın tahliyesi sonrası 28 Şubat davasından tutuklu bulunan komutan sayısı 7’ye düştü.
Önemli sağlık sorunları olduğu bilinen ve Adli Tıp süreçleri devam eden askerlerden emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi (91) ile emekli Tuğgeneral İdris Koralp (75) Silivri Cezaevi’nde, emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) Buca Cezaevi’nde ve emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82), emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78) ile emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) 548 gündür tutuklu bulunuyor.
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