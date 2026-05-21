Hakkında gözaltı kararı verilen Mirgün Cabas'tan ilk açıklama

21.05.2026 09:11:00
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas, "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım" açıklamasında bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturma kapsamında 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan gazeteci Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu aktardı.

"BABAMIN CENAZESİ İÇİN İZMİR’DEYİM"

Avukatlarının soruşturma makamı ile görüştüğünü belirten Cabas, şunları kaydetti:

"Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin."

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve yapılan test negatif çıkan Büşra Pekin, "Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler negatif sonuçlanmıştır. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları belli oldu.