Uyuşturucu testi negatif çıktı: Oyuncu Büşra Pekin'den açıklama

14.04.2026 17:58:00
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve yapılan test negatif çıkan Büşra Pekin, "Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler negatif sonuçlanmıştır. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan uyuşturucu testi negatif çıkan oyuncu Büşra Pekin'den açıklama geldi.

Pekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler Negatif sonuçlanmıştır. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim. Devletimizin şeffaf ve titiz yaklaşımı için de ayrıca minnettarım. Sevgi ve saygılarımla.''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 8 kişiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmıştı.

Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmişti.

'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan oyuncu Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı. Pekin ifadesinde "Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım" dedi.
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 tutuklama, 11 adli kontrol! İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Emniyet ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları belli oldu.