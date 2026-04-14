Uyuşturucu testi negatif çıktı: Oyuncu Büşra Pekin'den açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan uyuşturucu testi negatif çıkan oyuncu Büşra Pekin'den açıklama geldi.

Pekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler Negatif sonuçlanmıştır. Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim. Devletimizin şeffaf ve titiz yaklaşımı için de ayrıca minnettarım. Sevgi ve saygılarımla.''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 8 kişiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmıştı.

Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmişti.