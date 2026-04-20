Hakkında soruşturma izni istendi: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'den açıklama

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikâyeti üzerine, su tarifesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma izni istendi.

Ünlüce gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ortada bir kamu zararı yok. İncelemeler ve soruşturma sonucunda hukuki olarak ben de gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"YARGISIZ İNFAZ YAPILMAMALI"

Halk TV'ye konuşan Ünlüce, şunları kaydetti:

"2025 Kasım ayında tarifeleri yeniden düzenledik. AK Partililer tarifelerde hatalı uygulama olduğunu söylediler. Konudan onların basın açıklaması yapmasıyla haberimiz oldu. Genel kurul ve komisyonları olağanüstü topladım, bilgi verdim. Kendim de inceleme başlattım zaten. Biz bunu düzeltmeye çalışırken, onlar belgede sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.

Ortada bir kamu zararı yok. İncelemeler ve soruşturma sonucunda hukuki olarak ben de gereğini yapacağım. Birine ya da kendimize sağladığımız bir çıkar yok. Verilemeyecek hesabımız yok. Bundan sonrasına yargı karar verecek. Yargıya herkes saygılı olmalı. Yargı kararına biz de gereğini yapacağız. Hukuki süreç tamamlanmadan yargısız infaz yapılmamalı."

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile geçen hafta ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.