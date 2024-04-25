TMMOB: IFFCO Turkey işçileri fişlediğini itiraf etti

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:09

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:09

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan IFFCO Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş’de uğradıkları mobbinge, fazla mesai sürelerine ve düşük ücretlerine karşı iş yerinde örgütlenen, aynı zamanda TMMOB üyesi 3 gıda ve 1 kimya mühendisi ile 1 işçinin sendikal faaliyetlerinden dolayı işten çıkarılması fabrika önünde protesto edildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen eyleme Tek Gıda İş Sendikası, Öz Gıda İş Sendikası ve Lezita direnişçisi işçilerinin yanı sıra Praksis grubu da müzikleri destek verdi.

GERİ DÖNÜŞLERİNE RET

Basın açıklamasını okuyan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, “53 gündür mücadelelerine devam eden arkadaşlarımız için bugün tekrar bir aradayız. IFFCO Turkey ile görüşme çabalarımız 15 Nisan günü sonuç vermiş ve firma yetkilileri ile bir toplantı yapılmıştır. İşlerine geri dönmek ve sağlıklı bir iş yeri ortamında çalışmak isteyen arkadaşlarımızın istekleri, tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen firma tarafından reddedilmiştir. Görüşmede firma yetkilileri, her ne kadar işten çıkarılmaların sendikal faaliyetler ile ilgili olmadığını söylemişlerse de aynı zamanda işten çıkarılan arkadaşlarımızın sendikalı olarak fişlendiklerini de kendi ağızları ile itiraf etmişlerdir. Tek Gıda İş sendikası, fabrika içinde örgütlenme hakkını elde etmesine rağmen firma, hukuki yolları bahane ederek süreci uzatmaya çalışmaktadır. Sendikaya üye olmak Anayasal bir haktır, engellenemez” diye konuştu.

CEO VE YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINMIŞ

Direnişe devam edeceklerini aktaran Ömer Ulaş Kırım, “Geçtiğimiz hafta aldığımız bilgilere göre IFFCO firmasının merkezi tarafından IFFCO Turkey’de üst düzey görevden almalar ve görev değişiklikleri yapılmıştır. Bu durum göstermektedir ki haklı direnişimiz ve üst düzey yöneticilerin uyguladıkları mobbing ve adaletsizlikler, keyfi işten çıkarmalar şirketin merkezinde de rahatsızlığa ve kaygıya sebep olmuştur. Şirketin Türkiye CEO’su görevden alınmış insan kaynakları departmanına da üst düzey atama yapılmıştır. Ayrıca geride kalan 53 günde, uluslararası sosyal uygunluk kuruluşları ve kalite yönetim sistemi kuruluşları da firmayla temasa geçip süreçle ilgili sorgulamalar yapmıştır. Süreç, mesleki örgütlenmemiz ve meslektaşlarımızın haklarını almamız doğrultusunda olumlu yönde seyrederken, IFFCO firmasının saygınlığı ve güvenilirliği hem ulusal hem de uluslararası mecralarda günden güne erimektedir. Haksız yere işten atılan işçilerin işe iadeleri sağlanana kadar her türlü mecrada baskıyı arttırmaktan geri durmayacağız. Baskıyı ve dayanışmayı güçlendirerek devam ettireceğiz. Buradan tekrar beyan etmek istiyoruz ki Gıda Mühendisinin, Kimya Mühendisinin, Ziraat Mühendisinin iş güvencesi yoksa; Halkın gıda güvenliği ve güvencesi de yoktur” ifadelerini kullandı.

"BU SUÇU İŞLEMEKTEN VAZGEÇİN"

TMMOB’un “mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek” ilkesini hatırlatan Kınım, “Meslektaşlarımızın hakkını korumaya ve işe geri dönmek için fabrika önünde oturma eylemine devam eden üyelerimizin ve mesai arkadaşlarının yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. IFFCO Turkey firmasına sesleniyoruz; sendikal faaliyetler bahane edilerek çalışanları işten atmak suçtur. Bir an önce bu suçu işlemekten vazgeçin ve işten atılan çalışanları işlerine iade edin. Onlar için sağlıklı bir çalışma ortamı ve insanca yaşayacak ücret taleplerini karşılayın” şeklinde konuştu.