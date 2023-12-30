Hal kompleksinde çıkan kavgada kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:19
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İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi’nde bulunan hal kompleksinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı.

Grup arasında çıkan ve tüfek, silah, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu.

İhbar üzerine üzere bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Şüpheliler, olaya karışan ve kaçan H.D., K.D., C.D., İ.D.,Y.C.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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