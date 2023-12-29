Köy muhtarı ile husumetlileri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!

Zile ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:21
Köy muhtarı ile husumetlileri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!
Abone Ol google-news

Tokat'ın Zile ilçesinde Yavuz Selim Meydanı'nda karşılaşan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ile aynı köyden olan ve aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Kabay ile 5 kişiyi Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kabay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

KAYMAKAM AKYÜZ: "BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDIK"

Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, olayla ilgili bölgede güvenlik önlemi aldıklarını belirterek, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı çok yönlü sürdürüyoruz" dedi.


bıçak husumet kavga muhtar Soruşturma tokat

İlgili Haberler

Muhtar cinayetinde yeni gelişme... Aynı aileden 4 kişiye müebbet hapis cezası!

Muhtar cinayetinde yeni gelişme... Aynı aileden 4 kişiye müebbet hapis cezası!
Muhtar ile eski kayınpederinin tartışması kanlı bitti: 3 kişi yaralandı!

Muhtar ile eski kayınpederinin tartışması kanlı bitti: 3 kişi yaralandı!
Bursa'da şüpheli ölüm... Muhtarın cansız bedeni tarlasında bulundu!

Bursa'da şüpheli ölüm... Muhtarın cansız bedeni tarlasında bulundu!

En Çok Okunan Haberler