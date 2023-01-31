'Halay mı, horon mu' kavgası: 9 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde düğün salonunda taraflar arasında "halay mı, horon mu" kavgası çıktı. Kavgada 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 21:54
'Halay mı, horon mu' kavgası: 9 yaralı
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Olay, Pendik'te bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; kız tarafının halay talebi üzerine karşı taraftan horon isteği geldi. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaralandığı kavgayı, polis ekipleri sonlandırdı. 

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Burak Erik, “Büyük bir kavga oldu. Düğün salonunun içerisini dağıtmışlar. Çok fazla sayıda polis ekibi geldi. Önce erkek tarafını dışarıya çıkarttılar. Kız tarafını içeride beklettiler. Yaralılar da vardı” dedi.


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