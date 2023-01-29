İstanbul'da sopalı kavgayı mahalleli 'vur vur' diyerek destekledi

Gaziosmanpaşa'da sopalarla birbirlerine saldıran iki gruba mahalle sakinleri müdahale etmek yerine, 'Vur vur' diyerek kavganın sürmesini destekledi.

DHA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 15:44
İstanbul'da sopalı kavgayı mahalleli 'vur vur' diyerek destekledi
Abone Ol google-news

İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları gözaltına aldı.

Öte yandan mahalle sakinleri kavgayı ayırmak yerine, 'Vur vur' diye bağırarak kavganın sürmesini destekledi. 


gaziosmanpaşa kavga mahalle

İlgili Haberler

Adana'da iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Adana'da iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası: Ensesinden bıçaklandı!

Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası: Ensesinden bıçaklandı!
Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı

Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı

En Çok Okunan Haberler