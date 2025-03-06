Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Mart'ta kim kazandı?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı olan isim programı takip eden yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Mart'ta kim kazandı?
Survivor All Star 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 5 Mart Çarşamba günü Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Mart'ta kim kazandı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son isim eleme düellosunu kaybeden Senem oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Kırmızı Takım'dan Sedat oldu.
Haftanın ikinci eleme adayı ise Poyraz oldu.
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