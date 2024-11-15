Halı saha maçında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Berat, hayatını kaybetti
Aksaray'da halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat Karaaslan (18), hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aksaray'da 18 yaşındaki Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.
Etiketler: #aksaray #kalp krizi #halı saha
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi