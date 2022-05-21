Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:59
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı
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Olay, 20 Mayıs Cuma akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salman Mahallesi’nde meydana geldi. Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı.

KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADI

Yardıma koşan arkadaşları Öztürk’e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.

Bekâr olduğu öğrenilen Raif Öztürk’ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.


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