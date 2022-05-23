Kayseri’de bir kişi halı sahada kendisine faul yapan kişiyi öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre halı saha maçında O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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