Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda 'ceset' bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra içeride inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:58

Büyükçekmece'de 9 Ağustos saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Büyükçekmece Yangın ceset

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