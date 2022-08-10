Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda 'ceset' bulundu

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:58

Büyükçekmece'de 9 Ağustos saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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