Haliç'te haç çıkartma töreni yapıldı

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde yapılan ayinin ardından Haliç'te, denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı tören havadan da görüntülendi.

Haliç'te haç çıkartma töreni yapıldı
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:46

Hristiyan inancına göre Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin 2025'inci yıl dönümünde, Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi. Ziyarete gelenler, mum yakıp ayine katıldı. Yaklaşık 4 saatlik ayinin ardından İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile beraberindeki heyet kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos Haliç'te denize haç attı. Onlarca kişi denize atlarken hacı, Basilis Konstantinidis çıkardı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ilgiyle izlenen haç çıkartma töreni havadan da görüntülendi. Haliç'te düzenlenen törenle eş zamanlı olarak, diğer ilçelerde de haç çıkarma töreni gerçekleşti.


Etiketler: #Fener Rum Patrikhanesi #Haliç

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