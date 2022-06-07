Haliç'te su kahverengiye döndü
İstanbul’un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Kahverengiye dönen Haliç, drone ile havadan görüntülendi.
'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.
Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç'in temizlenmesini istediklerini söyledi. Çevre kirliliğinin de gözlemlendiği Haliç, drone ile havadan görüntülendi.
"BU SU MASMAVİYDİ"
Önceden suyun masmavi olduğunu belirten Bünyamin Köseoğlu, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı.
"İMKANLAR VAR AMA YAPILMIYOR"
Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu, "Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz" diye konuştu.
Video Haberler
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
- Binlerce genç İzmir Marşı'nı söyledi
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Attila Szalai, İngilizleri mest etti!