Haliç’te yolcu vapuru, balıkçı teknesine çarptı!
Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında bir yolcu vapuru, aynı yönde seyreden balıkçı teknesine yandan çarptı. Balıkçı teknesi savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 16 Ocak sabah saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Galata Köprüsü civarında seyreden yolcu vapuru, aynı yönde seyreden bir balıkçı teknesine yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi suda savrulurken o anlar bir başka vapurun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, balıkçı teknesinde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: #Haliç #vapur #balıkçı teknesi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- Görevden alınan Belediye Başkanı suçlamaları reddeti
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- CHP ne yapmalı?
- Ölü ve yaralılar var!
- Galatasaray İstanbul'a kayıpla dönüyor...
- Şehir Plancıları Odası'ndan suç duyurusu