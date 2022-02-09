Halil Falyalı suikastı sonrası paylaşılan MOBESE kayıtlarıyla ilgili yeni gelişme
Halil Falyalı suikastı sonrası ortaya çıkan MOBESE görüntüleriyle ilgili Kuzey Kıbrıs Polis Basın Subaylığı’ndan açıklama geldi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Falyalı suikastına ilişkin Polis Basın Subaylığı’ndan bir açıklama yapıldı.
Kıbrıs Postası'nda aktardığına göre, açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan bir araç içerisindeki iki erkek şahsa ait görüntülerin Falyalı ile şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şahısların olayla bir bağlantısının olmadığını ifade edilerek, meselenin polis tarafından ‘çok yönlü olarak soruşturulduğu’ kaydedildi.
Öte yandan Ercan Havaalanı'na giden yolda polisin ‘sıkı kontrol’ gerçekleştirdiği ifade edildi.
Habere göre, saldırının gerçekleştirildiği düşünülen gri renk kiralık araç ile beyaz Nissan Note marka aracın tespit edilmesi için yoğun çalışma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu öldü: İşte suikast sonrası paylaşılan fotoğraf
- Halil Falyalı suikastında 3 ana olasılık: 'Devlet-mafya-siyaset üçgeninde kazan kaynıyor'
- Halil Falyalı suikastında son dakika gelişmesi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Eğitime kar engeli
- DSÖ’den yeni varyant açıklaması
- Falyalı suikastında tutuklama kararı
- 'Aksakallar' Binali Yıldırım başkanlığında toplandı
- İkinci 'Kadir Şeker' olayı: Tolga Daşkıran beraat etti
- Falyalı'nın ölümüne ilişkin Peker'den dikkat çeken hamle
- Sigarayı bırakmak isteyenlere 'patlıcan' önerisi
- Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olur mu?
- Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
- Zam isteyen Darinda Çorap emekçileri işten atıldı