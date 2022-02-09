Halil Falyalı suikastı sonrası paylaşılan MOBESE kayıtlarıyla ilgili yeni gelişme

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:29

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Falyalı suikastına ilişkin Polis Basın Subaylığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Kıbrıs Postası'nda aktardığına göre, açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan bir araç içerisindeki iki erkek şahsa ait görüntülerin Falyalı ile şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şahısların olayla bir bağlantısının olmadığını ifade edilerek, meselenin polis tarafından ‘çok yönlü olarak soruşturulduğu’ kaydedildi.

Öte yandan Ercan Havaalanı'na giden yolda polisin ‘sıkı kontrol’ gerçekleştirdiği ifade edildi.

Habere göre, saldırının gerçekleştirildiği düşünülen gri renk kiralık araç ile beyaz Nissan Note marka aracın tespit edilmesi için yoğun çalışma başlatıldı.