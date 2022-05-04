Halil Falyalı suikastında kritik ifade: 3 isim verdi
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Halil Falyalı’nın koruması Türkistan Gülce, Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında 3 isim paylaştı.
KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce, cinayet soruşturması hakkında önemli bilgiler verdi. Gülce ifadesinde, "Ağam" diye tabir ettiği Falyalı'nın husumetli olduğu 3 kişinin ismini soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu isimler ülkücü mafya Sedat Peker, Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler oldu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, "King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza" isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016'da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak aranan Enver Bahçeciler, 2016 yılında Türkiye'ye geldi. 5 yıl boyunca Türkiye'de ikamet eden Bahçeciler geçtiğimiz Aralık ayında ise Kıbrıs'a geri döndü.
Bahçeciler, Ercan Havalimanı'na iner inmez polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. 3 işyerinin kundaklanması olayıyla ilgili görülen davada tutuklanan 4 kişi, 8 ve 9 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.
Bahçeciler'in azmettirmesiyle kundaklanan işyerlerinin sahipleri arasında bulunan Ömer Arhun mahkemedeki ifadesinde, "Bahçeciler'le aralarında husumet olduğunu" söyledi.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Filmin yapımcısına gözaltı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Bitti denilen çalışma ortada yok