Halil Konakcı susmak bilmiyor: Bu sefer de ağzını bozdu!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 18:17

Güncelleme: 14.09.2023 - 18:25

Cumhuriyeti hedef alan tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Halil Konakcı bu kez de “Maaşın vergilerimle ödeniyor” diyenleri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptığı bir videoyu paylaşan Halil Konakcı paylaşıma, "Maaşın Benim Vergilerimle Ödeniyor” Diyen … lere Gelsin” notunu düştü.

Halil Konakcı videoda, maaşını vakıf sistemiyle aldığını fakat eksik aldığı için alacağı olduğunu iddia etti.

"ALACAĞIM BİLE VAR"

Konakcı şu ifadeleri kullandı:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle imamların alması gereken, camilere harcanması gerekenler devlet bütçesine gittiği için bunu söylüyorum. Aslında camilerin ve din adamlarının alacağı bile var. Kimsenin vergisiyle -Elhamdülillah- maaş almıyoruz, Resulullah Aleyhisselam’ın kurduğu vakıf sistemiyle, bin yıl bin 500 yıldır gelen sistemle maaş alıyoruz. Bu göreve gelmek için okul bitiriyoruz, üniversiteler bitiriyoruz, KPSS sınavına giriyoruz bir polis, bir asker, bir devlet memuru, öğretmen gibi.

"BEDAVAYA BURAYA GELMİYORUZ"

O yetmiyormuş gibi bir başka bir KPSS benzer sınavına giriyoruz. O da yetmezmiş gibi tekrardan mülakata giriyoruz. O da yetmezmiş gibi görevdeyken cami değiştirirken bile mülakata giriyoruz. Bedavaya buraya gelmiyoruz. Devlet bütçesine en çok katkı sağlayan Müslümanların camilere bağışladıkları mallardır. Onlar geri alınmış olsa, o mallar Diyanet’e geri verilmiş olsa devletten maaş almamıza gerek yok. İmamlar olarak kimsenin vergisiyle değil, müminlerin kurduğu vakıf sistemiyle maaşlarımızı eksik bile alıyoruz.”