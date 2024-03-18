Halk Eğitim Merkezi müdürü engelli kadını taciz etti iddiası: Açığa alındı

Mardin’de Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.E.D. (62), usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadın E.S.’yi (33) taciz ettiği iddiasıyla açığa alınıp, soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:50
Halk Eğitim Merkezi müdürü engelli kadını taciz etti iddiası: Açığa alındı
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Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi. 

Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.


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