Halk Eğitim Merkezi müdürü engelli kadını taciz etti iddiası: Açığa alındı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:50

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:50

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi.

Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.