İlaç bağımlısı doktor açığa alındı

Bursa'da İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A., ilaç bağımlısı olduğu ve sürekli kullandığı ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek aldığı iddiasıyla açığa alındı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:47
İlaç bağımlısı doktor açığa alındı
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İznik Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M.A.'nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U.'nun eşi A.U. üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Adına düzenlenen reçetede uyuşturucu etkisi olan ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi.


Bursa Doktor Reçete

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