Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Kayseri'de halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Erkilet Bulvarı'nda, İ.S.Ö. yönetimindeki 38 AFN 931 plakalı kamyonet ile Ş.K. idaresindeki 38 AB 266 plakalı halk otobüsü çarpıştı.
Kazada otobüs ve kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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