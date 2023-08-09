Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı!

Kayseri'de halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:21
Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Erkilet Bulvarı'nda, İ.S.Ö. yönetimindeki 38 AFN 931 plakalı kamyonet ile Ş.K. idaresindeki 38 AB 266 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada otobüs ve kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


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