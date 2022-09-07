Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 33 C 5006 plakalı halk otobüsü, M.Ç.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan sürücüler Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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