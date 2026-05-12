Halk TV'ye döneceği iddia edildi: İsmail Küçükkaya'dan açıklama

Halk TV’de istifalar art arda devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye döneceği öne sürüldü. İddiaların ardından Küçükkaya sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Küçükkaya, "Günaydın arkadaşlar; Bildiğiniz üzere ben 8 aydır çalışmıyorum.. Dünden beri çok yazılıp çizilmiş ; bir açıklama yapmak zorundayım sanırım. Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok" ifadelerini kullandı.

2022'de Halk TV'ye geçen Küçükkaya, hafta için her sabah program yapmaya başlamıştı. Küçükkaya geçen sene Halk TV'den ayrılarak TV100'e geçmiş ancak kısa bir süre sonra kanala veda etmişti.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını açıklamıştı. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programı yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" demişti.

Ardından 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, kanaldan ayrıldığını, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" ifadeleriyle duyurmuştu. Ardından Buket Güler de kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Gözde Şeker, Remziye Demirkol, Gökmen Karadağ da istifa eden son isimler olmuştu.