Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den neden ayrıldı?

11.05.2026 15:04:00
Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker'in ardından Remziye Demirkol da Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Peki, Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den neden ayrıldı?

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR?

1974 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Remziye Demirkol, medya sektöründe uzun yıllara dayanan birikimiyle öne çıkan deneyimli bir gazeteci ve sunucudur. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Demirkol, eğitim hayatını da burada tamamladı. Televizyonculuk kariyerine 1995 yılında TRT'de spiker olarak başlayan Demirkol, zamanla farklı haber kanallarında çeşitli görevler üstlenerek sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Yıllar içinde CNN Türk, Kanal 7, 24 TV ve KRT TV gibi birçok kanalda haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü yapan Demirkol, 2024 yılında Halk TV kadrosuna katıldı.

REMZİYE DEMİRKOL EVLİ Mİ?

Remziye Demirkol, evli ve iki kız çocuğu annesidir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Demirkol, ailesine dair detayları kamuoyuyla paylaşmamaktadır. 

REMZİYE DEMİRKOL HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Halk TV'de Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker'in ardından Remziye Demirkol da kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşımla kanaldan ayrıldığını açıklayan Demirkol, şunları kaydetti:

"Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk Tv’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…"

