Halk TV'de üst düzey ayrılık

Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:14

Güncelleme: 21.08.2024 - 12:15

Halk TV’nin internet sitesinin uzun süredir genel yayın yönetmenliğini üstlenen Ercüment İşleyen, Sözcü ile anlaştı.

Sözcü’nün dijital yayınlarının yönetimine getirildiği öğrenilen Ercüment İşleyen, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV’ye veda etti.

SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI PAYLAŞTI

“Yüreğimi bırakıp gidiyorum” diyen İşleyen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Halktv’yi çok sevdim…

Tüm çalışma arkadaşlarımı…

Ben 1 Şubat 2023’ten beri Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığım halktv.com.tr’yi çok sahiplendim…

Tek tek tüm ekibi…

Ailem oldular, aile olduk…

Harika, Nurcan…

Nasıl inkar ederim…

Bir büyük teşekkür Halktv Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu için…

Benim hayatta iki patronum oldu.

Biri Aydın Doğan diğeri Cafer Mahiroğlu…

Diğerleri çalıştığım kurumların sahibi idi!

Bazen gitmek gerekir.

Yüreğimi bırakıp gidiyorum…

Hoşçakal Halktv!"

Ben Halktv’yi çok sevdim…

Tüm çalışma arkadaşlarımı…



Ben 1 Şubat 2023’ten beri Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığım https://t.co/pCSOGhEzYy’yi çok sahiplendim…

Tek tek tüm ekibi…

Ailem oldular, aile olduk…



Harika, Nurcan…

Nasıl inkar ederim…



Bir büyük teşekkür Halktv… — Ercüment İşleyen (@eisleyen1) August 16, 2024

ERCÜMENT İŞLEYEN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Ercüment İşleyen gazeteciliğin çeşitli alanlarında muhabir olarak görev yaptı. Başta Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere çok sayıda kurum tarafından yılın gazetecisi ödüllerini kazandı.

Bir süre Balkanlar'da savaş muhabirliği yaptıktan sonra Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2000 yılında milliyet.com.tr yayın yönetmenliğine getirildi. Beş yıl Demirören Dijital Medya Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Üç yıl boyunca Hürriyet Dijital İçerik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.