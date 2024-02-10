Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan 'İrfan Değirmenci' açıklaması: 'Politika tutkusu ağır bastı'

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini duyurdu. Kanalın patronu Cafer Mahiroğlu, yaptığı açıklamada Değirmenci'ye "Politika tutkusu ağır bastı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:52
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan 'İrfan Değirmenci' açıklaması: 'Politika tutkusu ağır bastı'
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Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü.

"KOLTUĞA ALIŞMAK FENA BİR ŞEY"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi. Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."

"POLİTİKA TUTKUSU AĞIR BASTI"

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu da, sosyal medya hesabından Değirmenci'nin ayrılma kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Değirmenci için "Politika tutkusu ağır bastı" diyen Mahiroğlu şunları söyledi:

"Sevgili yol arkadaşımız İrfan Değirmenci Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Daha uzun yıllar beraber yol yürümek isterdim. Ancak içindeki politika tutkusu ağır bastı. Siyasi hayatında başarılar diliyorum."


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