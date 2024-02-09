İrfan Değirmenci'den veda mesajı: 'Koltuğa alışmak çok fena bir şey...'

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekrana veda edeceğinin sinyalini verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 22:22
İrfan Değirmenci'den veda mesajı: 'Koltuğa alışmak çok fena bir şey...'
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14 Mayıs seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü. Değirmenci, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 

"EN KISA SÜREDE YENİDEN BULUŞMAK ÜMİDİYLE..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi. Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."


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