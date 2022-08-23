Cafer Mahiroğlu duyurdu: İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

23 Ağustos 2022 Salı, 19:56

Uzun yıllardır Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya Halk TV'ye transfer oldu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Küçükkaya'nın artık Halk TV ekranlarında yer alacağını açıkladı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Mahiroğlu Twitter’dan yaptığı ilk paylaşımda, “Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...” diye yazdı.

Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin... — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) August 23, 2022

"HOŞ GELDİN İSMAİL KÜÇÜKKAYA"

Cafer Mahiroğlu daha sonra “Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya…” ifadelerini paylaştı.

Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya . — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) August 23, 2022

Öte yandan Odatv’ye konuşan İsmail Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacağını aktardı. Her hafta Cuma günü de “prime time” olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, “12 Eylül’de başlıyorum” dedi.