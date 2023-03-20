Halk TV'ye geçen Ekrem Açıkel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekrem Açıkel TGRT'den neden kovuldu?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:02

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 12:16

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Ana Haber'deki ekonomi eleştirileri nedeniyle işten atılan haber spikeri Ekrem Açıkel'in yeni kanalı Halk TV oldu. İşte, Ekrem Açıkel hakkında merak edilenler...

EKREM AÇIKEL KİMDİR?

Ekrem Açıkel, 1973 yılında Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğdu. Ekrem Açıkel, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1995 yılında İhlas Haber Ajansı'nda başladı. 1996 yılında TGRT Haber'e geçiş yaptı. Buradaki görevinde Açıkel, polis-adliye olaylarını izledi ve başbakan-cumhurbaşkanı programlarını takip etti. 2002 senesinde ise TGRT Haber'den Kanal D Haber'e geçti.

Kanal D Haber'de 13 yıl boyunca görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında 3 yıl boyunca kurumsal gelişim eğitimleri verdi. 2018 senesinde yeniden gazeteciliğe dönme kararı alan Açıkel, TGRT Haber'e şef editör olarak geldi. Ardından 3 Eylül 2018 tarihinde TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

EKREM AÇIKEL ÖZEL HAYATI

6 Haziran 2010 tarihinde Atv muhabiri Işıl Özdem ile evlendi. Bir kız çocukları bulunmaktadır.

EKREM AÇIKEL TGRT'DEN NEDEN KOVULDU?

Ekrem Açıkel, TGRT'de ana haber sunarken yağtığı ekonomiyle ilgili eleştirileri nedeniyle işten çıkarılmıştı.

Açıkel, sosyal medya hesabından paylaşımda, “Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem. Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim” ifadelerini kullandı.