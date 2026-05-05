Halkbank anlaşmasında geri sayım

Halkbank davasıyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölge Savcılığı ile imzalanan “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması”yla verilen 90 günlük sürenin bir ayı geride kaldı. Anlaşmaya göre, bankanın uluslararası işlemleri Amerikalı denetçiler tarafından izleniyor.

Anlaşma, Halkbank’ın belirli şartları yerine getirmesini de içeriyor. Bu süreçte bankanın ABD tarafından denetim altına alınmış olması “kayyım” tartışmalarını da gündeme getirdi. Bankanın uyum programlarını denetlemek üzere, ABD tarafından bağımsız bir “denetçi-izleme görevlisi” atanmasının, bankanın yönetimine el konması değil, anlaşma şartlarının uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma olduğu savunuluyor. Anlaşmanın şartlarına uyulması halinde davanın düşmesi öngörülüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “ABD’nin, Halkbank davasını koz olarak kullandığını” öne sürmüştü.

ABD Senatosu’nda bir grup senatör de Halkbank hakkındaki ceza davalarının düşürülmesi kararına karşı çıkmıştı. Senatörler, Başkan Donald Trump’ın geçmişteki ticari faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerinin bu kararda payı olup olmadığını gündeme getirmişti.