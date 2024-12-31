Halkın sağlığıyla böyle oynadılar! Aydın'da ele geçirildi: Tam 1600 litre...

Aydın’ın Köşk ilçesinde polis ve tarım ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki araç içerisinde 1600 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Halkın sağlığıyla böyle oynadılar! Aydın'da ele geçirildi: Tam 1600 litre...
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:57

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Köşk’te tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı.

HEPSİNE EL KONULDU

Yapılan çalışmalarda iki araç içerisinde 79 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş toplamda 1600 litre tağşiş yağ ele geçirildi, şahıslara yönelik gerekli işlemlere başlandı.

Ayrıca Tarım Müdürlüğü tarafından iki şahsa toplam 437 bin TL idari para cezası uygulandı.


Etiketler: #aydın #Tarım

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