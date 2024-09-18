Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ne? Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncuları kim?
Batman ve Superman: Adaletin Şafağı (Dawn Of Justice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ne? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Terrio ve David S. Goyer üstleniyor. Peki, Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ne? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncuları kim?
ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihitiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren Süper Kahraman’ın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman'e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.
ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ben Affleck - Bruce Wayne / Batman
Henry Cavill - Clark Kent / Superman
Jesse Eisenberg - Lex Luthor
Gal Gadot - Diana Prince / Wonder Woman
Amy Adams - Lois Lane
Diane Lane - Martha Kent
Laurence Fishburne - Perry White
Jeremy Irons - Alfred
Holly Hunter - Senator Finch
Kevin Costner - Jonathan Kent
Scoot McNairy - Wallace Keefe
Tao Okamoto - Mercy Graves
Brandon Spink - Young Bruce Wayne
Lauren Cohan - Martha Wayne
Jeffrey Dean Morgan - Thomas Wayne
Callan Mulvey - Anatoli Knyazev
ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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