Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ne? Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:40

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:40

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Terrio ve David S. Goyer üstleniyor. Peki, Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ne? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncuları kim?

ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihitiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren Süper Kahraman’ın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman'e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.

ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck - Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill - Clark Kent / Superman

Jesse Eisenberg - Lex Luthor

Gal Gadot - Diana Prince / Wonder Woman

Amy Adams - Lois Lane

Diane Lane - Martha Kent

Laurence Fishburne - Perry White

Jeremy Irons - Alfred

Holly Hunter - Senator Finch

Kevin Costner - Jonathan Kent

Scoot McNairy - Wallace Keefe

Tao Okamoto - Mercy Graves

Brandon Spink - Young Bruce Wayne

Lauren Cohan - Martha Wayne

Jeffrey Dean Morgan - Thomas Wayne

Callan Mulvey - Anatoli Knyazev

ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.