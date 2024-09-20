The Batman evreninin anti-kahramanı ‘The Penguin’ geri döndü: Hangi platformda yayımlanacak?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:26

Güncelleme: 20.09.2024 - 15:26

BluTV, HBO’nun orijinal yapımı ‘The Penguin’i izleyicileriyle buluşturuyor. ‘The Batman’ serisinin anti-kahramanlarından biri olan ve Colin Farrell’ın performansıyla hayat bulan ‘The Penguin’, sekiz bölümden oluşan bir suç draması olarak ekrana geliyor.

YAPIM EKİBİ VE KADRO

Dizinin yürütücü yapımcılığını Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, yazar ve showrunner olarak görev yapan Lauren LeFranc, ilk üç bölümü yöneten Craig Zobel ve Bill Carraro üstleniyor. Warner Bros Television ve DC Studios tarafından hazırlanan dizide, Colin Farrell (Oz Cobb) başrolde yer alırken, kadrosunda Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) ve Theo Rossi (Dr. Julian Rush) gibi isimler yer alıyor.

KONU

‘The Penguin, The Batman evreninin ikonik karakteri Oz Cobb'un (namıdiğer Penguin) Gotham’ın yeraltı suç dünyasındaki yükselişini konu alıyor. Her hafta yeni bölümleriyle BluTV'de izleyiciyle buluşacak olan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.