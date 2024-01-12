Halktan çöp tesisine tepki: Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına yok sayıyor!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:06

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:09

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bulunan çöp tesisinin kurulum süreci, başından itibaren halkın tepkilerine maruz kalmıştı. Yerel halk, çöp alanı olarak belirlenen bölgenin ormanlık bir alan ve tepe olması, ayrıca çevre köylerin su ihtiyacını karşıladığı bir yerde bulunması sebebiyle direniş göstermiş, üç ay boyunca direniş çadırı kurarak tepkilerini dile getirmişti.

Tesis faaliyete geçtikten sonra da, çöplerin ve kirli suların ormanları ve dereleri kirletmesi üzerine şikâyetler artmış, çevreye verdiği zarar nedeniyle tesis dört kez cezalandırılmıştı. Halk adına üç kişi tarafından açılan "lisansın iptali" davası sonuçlanmış ve mahkeme, "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti. Avukat Emrah Duman, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararına uyarak, tesise çöp taşımayı durdurması gerektiğini ifade etti.

Kirliliğin artan zararlarına dikkat çekilen basın açıklamasına Ordu Çevre Derneği yöneticileri, CHP, İYİ Parti, Emek Partisi, BBP temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Avukat Emrah Duman, Ordu İdare Mahkemesi'nin "yürütmeyi durdurma" kararını uygulamak için beklediklerini, ancak belediyenin bu süreçte doğaya zarar veren tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

"MAHKEME KARARI UYGULANSIN"

Çaybaşı ve diğer ilçelerdeki su şebekelerinin zarar gördüğü, yurttaşlara tankerlerle su taşındığı belirtildi. Mahkeme kararının uygulanmaması üzerine, Çaybaşı Kaymakamlığına dilekçe verilerek takip edilmesi kararlaştırıldı.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, çöp tesisinin yanlış bir yerde yapıldığını vurgulayarak, tesisin çevreye verdiği zararları eleştirdi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne karşı mahkeme kararının uygulanması çağrısında bulundu.