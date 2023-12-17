Talana dur diyecek milletvekilleri aranıyor!

17 Aralık 2023 Pazar

Kamuoyunda “Mülksüzleştirme Yasası” olarak adlandırılan yasa, 7 Kasım 2023 gecesi 237 AKP ve MHP milletvekilinin kabul oyu ile TBMM’den geçti. Ret oyu veren sadece 82 muhalefet milletvekili vardı. Oylamaya katılmayan 281 milletvekilinin 195’i muhalefet milletvekiliydi.

Yapılan kanun değişikliği ile “yeni yerleşim yeri olarak” ifadesi tanımdan çıkarıldı, rezerv yapı tespitiyle ilgili neredeyse bütün kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Böylece yeni veya var olan yerleşim alanları, afet riski altında bulunmayan alanlar da rezerv yapı alanı olarak belirlenebilecek.

Yeni düzenlemeye göre; üçte iki olan anlaşma şartı yerine, maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara dayanarak kentsel dönüşüm yapılması mümkün...

İLK HEDEF HATAY OLDU

Yasanın 9 Kasım 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Hatay’ın Defne ve Antakya ilçelerinde “rezerv alan” uygulaması yürürlüğe girdi. Samandağ’da ise yasa değişikliğinden de önce, 2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre rezerv alan belirlendiği ortaya çıktı. Yüzlerce vatandaş, ev ve dükkânlarının Hazine’ye devredildiğini telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

Şimdi diyorlar ki oturduğun bina kentsel dönüşüm için belirlenen rezerv alan ilan içinde kalırsa, kentin başka bir bölgesinde, uzak bir yerinde yapılacak yeni binalarda sana ev verebiliriz ama yeni evin satış fiyatını ödemezsen elinden gider. Sürekli artan malzeme fiyatlarıyla yapılacak evin satış parasını ödeyemeyenler kredi almaya zorlanacak, o parayı bulamayanın evi elinden gidecek.

Kredi buldunuz diyelim, kira yardımı yapılması zorunlu tutulmadığından kiraların anormal derecede arttığı bir ortamda nerede ev bulacaksınız? Ayrıca Hatay özelinde konuşursak o bölgede bu kredileri, fahiş kiraları ödeyebilecek kaç Türk vatandaşı bulunur!

AMAÇ SERMAYEYE YAĞMA ALANI AÇMAK

Emeklileri, dar gelirlileri, küçük ve orta mülk sahibi insanları kent merkezlerinden kentlerin dış çeperlerine sürüp kent merkezlerini Katarlılara, zengin Araplara, Ruslara, iktidarın seçkinlerine açmak için yürütülen bir yağma projesidir bu.

Yıllarca çalışıp birikimiyle kendine bir yer edinmiş olanların emeğinin hakkına el konulması ve rezerv alan bahanesiyle sermaye sınıfına yeni yağma alanları açılması riskini yaratan bu yasanın temelinde kamu yararının değil, rant hırsının olduğu görülmelidir. Yerleşim alanlarında mülkiyet sermayeye devredilirken park ve orman gibi kamusal alanların da özelleştirilmesi tehlikesi var!

Ne yazık ki muhalefetin bu yasaya TBMM’de yeterince karşı çıkmayarak, oylamaya tüm güçleriyle katılmayarak, konuyu kamuoyunun gündeminde tutmayarak ortaya koydukları tutum, bu operasyonun içinde onların da olabileceğini düşündürüyor.

Talan yasasının iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru süresinin bitmesine üç hafta kaldı. Umarım süre bitmeden ana muhalefet partisi harekete geçip AYM’ye başvurur!