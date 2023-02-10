Haluk Levent açıkladı: Deprem bölgesi için Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması satıldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 00:25

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 00:39

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkaracağını açıklamıştı.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ise Demiral'ın Cristiano Ronaldo'nun Serie A takımlarından Juventus'ta forma giydiği dönemde giydiği forma ile beraber; yine Juventus takımının kaptanı Leonardo Bonucci ve Serie A ekiplerinden Roma takımının oyuncusu Paulo Dybala'nın imzalı formalarından 5 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.

Levent'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Merih Demiral’in açık artırmaya koyduğu Cristiano Ronald forması ve diğer 2 forma Ahlatçı Holding tarafından satın alındı.

Forma gelirinden elde edilen 5 Milyon TL Ahbap hesaplarına bu sabah yatırıldı. Merih açık artırmalara devam ediyor."

Sevgili @merihdemiral



Açık artırmaya koyduğu Cristiano Ronaldo forması ve diğer 2 formanın @AhlatciHolding tarafından satın alındı.

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Forma gelirinden elde edilen 5 Milyon TL @ahbap hesaplarına bu sabah yatırıldı.



Merih açık artırmalara devam ediyor.

?????????? pic.twitter.com/Btmdz8znuU — Haluk Levent (@haluklevent) February 9, 2023

Merih Demiral ayrıca deprem bölgesi için Ahbap Derneği'ne 1 milyon liralık yardımda bulunmuştu.