Haluk Levent açıkladı: Deprem bölgesi için Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması satıldı

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmayla sattığını, formadan 5 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 00:25
Haluk Levent açıkladı: Deprem bölgesi için Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması satıldı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlara yardım amacıyla Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkaracağını açıklamıştı.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ise Demiral'ın Cristiano Ronaldo'nun Serie A takımlarından Juventus'ta forma giydiği dönemde giydiği forma ile beraber; yine Juventus takımının kaptanı Leonardo Bonucci ve Serie A ekiplerinden Roma takımının oyuncusu Paulo Dybala'nın imzalı formalarından 5 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi. 

Levent'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Merih Demiral’in açık artırmaya koyduğu Cristiano Ronald forması ve diğer 2 forma Ahlatçı Holding tarafından satın alındı.

Forma gelirinden elde edilen 5 Milyon TL Ahbap hesaplarına bu sabah yatırıldı. Merih açık artırmalara devam ediyor."

Merih Demiral ayrıca deprem bölgesi için Ahbap Derneği'ne 1 milyon liralık yardımda bulunmuştu.


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