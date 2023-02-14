Haluk Levent'ten 'konteyner kent' açıklaması: 'Altyapı bitmek üzere'
AHBAP'ın kuracağı 4 bin kişilik konteyner kenti anlatan ünlü sanatçı Haluk Levent, "Çalışmalar çok hızlı ilerledi. İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere" ifadelerini kullandı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu, ünlü sanatçı Haluk Levent, 2 çadırkent kurdukları Hatay'da daha uzun süreli barınma için inşa etme kararı aldıkları 4 bin kişi kapasiteli konteyner kent için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Arazide çektiği videoyu "Çalışmalar çok hızlı ilerledi. İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere. Konteynerler bu alana yerleştirilecek. Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür ediyoruz" notuyla Twitter'dan paylaştı.
Çalışmalar çok hızlı ilerledi.— Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023
İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere.
Konteynerlar bu alana yerleştirilecek.
Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ksNQ4kpeAS
"SÖZ VERMİŞTİK"
Levent videoda şu ifadeleri kullandı:
"Söz vermiştik, binlerce konteyner alacağız diye. İlk alımlarımızı yaptık. 3 bine yakın konteynerin bir bölümü bu alanda gerçekleşecek. Hafriyat çalışmaları başladı. Bütün ekipler burada. Araç gereçler alınıyor..."
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