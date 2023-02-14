Haluk Levent'ten 'konteyner kent' açıklaması: 'Altyapı bitmek üzere'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 07:01

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 07:05

AHBAP Derneği'nin kurucusu, ünlü sanatçı Haluk Levent, 2 çadırkent kurdukları Hatay'da daha uzun süreli barınma için inşa etme kararı aldıkları 4 bin kişi kapasiteli konteyner kent için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Arazide çektiği videoyu "Çalışmalar çok hızlı ilerledi. İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere. Konteynerler bu alana yerleştirilecek. Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür ediyoruz" notuyla Twitter'dan paylaştı.

Çalışmalar çok hızlı ilerledi.

İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere.

Konteynerlar bu alana yerleştirilecek.

Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ksNQ4kpeAS — Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023

"SÖZ VERMİŞTİK"

Levent videoda şu ifadeleri kullandı:

"Söz vermiştik, binlerce konteyner alacağız diye. İlk alımlarımızı yaptık. 3 bine yakın konteynerin bir bölümü bu alanda gerçekleşecek. Hafriyat çalışmaları başladı. Bütün ekipler burada. Araç gereçler alınıyor..."