Haluk Levent takipçilerine seslendi: 'Yarın önemli bir açıklama yapacağım'
Deprem bölgesi için canla başla çalışan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, takipçilerine seslenerek, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Haluk Levent, yeni bir açıklamada bulundu.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Levent, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" diye yazdı.
Haluk Levent'in hangi konu hakkında açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.
Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım.— Haluk Levent (@haluklevent) February 15, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- Depremzedelere yardım götürdü, dönüşte kazada öldü
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Patileri korumak mı?
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- 'Açık ve net söylüyorum...'
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
- Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt