Haluk Levent takipçilerine seslendi: 'Yarın önemli bir açıklama yapacağım'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 23:15

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 23:33

MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Haluk Levent, yeni bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Levent, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" diye yazdı.

Haluk Levent'in hangi konu hakkında açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.