Haluk Levent takipçilerine seslendi: 'Yarın önemli bir açıklama yapacağım'

Deprem bölgesi için canla başla çalışan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, takipçilerine seslenerek, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 23:15
Haluk Levent takipçilerine seslendi: 'Yarın önemli bir açıklama yapacağım'
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MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Haluk Levent, yeni bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Levent, "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" diye yazdı.

Haluk Levent'in hangi konu hakkında açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.


Haluk Levent AHBAP Ahbap Derneği

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