Haluk Levent'ten 'Alttan alıyorsun' eleştirilerine yanıt: 'Bazıları öfkelenmemi bekliyor'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:08

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:08

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden beri 10 ilde çalışmalara yardımcı olan ünlü sanatçı Haluk Levent, son günlerde hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Levent, kendisine yöneltilen "Hep alttan alıyorsun" eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi.

"BAZILARI ÖFKELENMEMİ BEKLİYOR"

"Alttan almıyorum!" diyen Levent, şu sözleri kullandı:

"Yardımları çabuk yapalım diye devletin tüm kurumları ile ortak payda oluşturmaya çalışıyorum. Bazıları öfkelenmemi bekliyor ki işim zor olsun. Bu sebeple sakin ve sabırla sizin yolladığınız bağışları yerine ulaştırayım, projeleri tamamlayayım istiyorum."