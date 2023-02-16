Haluk Levent Tarkan’ın bağış miktarını açıkladı
Sanatçı ve AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden Tarkan’ın AHBAP’a yaptığı bağış miktarını açıkladı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok iş insanı, sanatçı ve yurttaşlar deprem bölgesi için yardım kampanyalarına destek vermeye devam ediyor.
AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, mega star Tarkan’ın yaptığı bağış miktarını açıkladı.
Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Sevgili Tarkan ! 1 milyon ? bağış yaptı!”
Sevgili @tarkan !— Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023
1 milyon ? bağış yaptı!
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