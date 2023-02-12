Haluk Levent’ten 'bağımsız denetçi' açıklaması
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent son günlerde iktidara yakın isimler ve troller tarafından hedef alındı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Levent, Ahbap Derneği olarak 2 bağımsız denetçi firma ile sözleşme imzalandığını ve yapılacak tüm satın almaları baştan sona denetlenmesinin istediğini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ve 'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan yıkıcı depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmaları ile depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent, AKP'li ve MHP'li isimler tarafından hedef alındı.
Dün sosyal medya hesabından toplanan bağışların afet bölgesinde nasıl değerlendirileceğini açıklayan Levent, son yaptığı Twitter paylaşımında satın alımların denetlenmesi amacıyla 2 bağımsız firmayla sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Levent, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Biri uluslararası bağımsız denetim firması biri yerli denetim firması olmak üzere 2 bağımsız denetçi firma ile sözleşme imzalıyoruz. Bütün satın almaları başından sonuna kadar denetlemelerini istedim. Firma isimlerini Salı günü açıklayacağım . Bilginize..."
Biri uluslararası bağımsız denetim firması biri yerli denetim firması olmak üzere 2 bakımsız denetçi firma ile sözleşme imzalıyoruz.— Haluk Levent (@haluklevent) February 11, 2023
Bütün satın almaları başından sonuna kadar denetlemelerini istedim.
Firma isimlerini Salı günü açıklayacağım .
Bilginize??
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